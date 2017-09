Lening politie voor Turkse dienstplicht stopt

De regeling waarbij Turks-Nederlandse agenten een lening kunnen krijgen om hun dienstplicht in Turkije af te kopen, wordt afgeschaft. Dat heeft minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer laten weten op vragen van het CDA.

Uit onderzoek van RTL Nieuws was gebleken dat van 2013 tot mei dit jaar 24 politiemensen gebruik hadden gemaakt van de regeling voor een lening tot 6000 euro rentevrij.

Volgens minister Blok is de noodzaak van de regeling komen te vervallen. De afkoopsom is namelijk verlaagd en de Turkse autoriteiten hebben volgens hem de verplichting laten vallen om de verkorte basisopleiding in Turkije te doen.

CDA-Tweede Kamerlid Chris van Dam had eerder gevraagd te regeling stop te zetten: ,,Ik ben blij dat de minister het voorstel van het CDA volgt om een eind te maken aan deze regeling. Politiemensen, ook met een Turkse achtergrond, kunnen maar één overheid dienen, de Nederlandse”.