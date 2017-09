Nederland in actie voor slachtoffers orkaan

Radio- en televisiezenders staan vrijdag de hele dag in het teken van de nationale actiedag Nederland helpt Sint-Maarten van Giro 5125. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en zanger-presentator Jamai openen de actiedag om 6.00 uur in Beeld en Geluid in Hilversum, samen met schoolkinderen die zelfgemaakte lampionnen meebrengen. NPO Radio 2 zendt de opening van de actiedag live uit.

Publieke en commerciƫle radio- en tv-zenders besteden de hele dag aandacht aan de gevolgen van orkaan Irma. Doel is om Nederlanders te informeren over de situatie op het getroffen eiland en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers. De Caribische zender RTV-7 doet ook mee.

De hele actiedag is in Hilversum een belpanel met bekende Nederlanders in touw om giften die binnenkomen op giro 5125 te noteren. Ook bekende YouTubers verzamelen zich in het actiecentrum om via sociale media actie te voeren. Ieder uur zijn er optredens van artiesten.

Op NPO 1 begint om 21.30 uur de speciale uitzending Nederland helpt Sint-Maarten. Ook de RTL-zenders en SBS besteden de hele dag aandacht aan de actie voor Sint-Maarten in hun live-uitzendingen. De voorlopige opbrengst van de actiedag wordt rond 23.00 uur verwacht.