Politie schiet bij achtervolging automobilist

De politie heeft in het zuiden van Limburg enkele schoten gelost bij de achtervolging van een automobilist die niet wilde stoppen. De man had op de Emmabergweg in Valkenburg een stopteken genegeerd en vluchtte via de oprit van de A79 al spookrijdend in de richting van Maastricht.

In Meerssen, ter hoogte van de oprit van de A79, reed hij in op een politieagent en daarop zijn door de politie enkele schoten gelost. De wilde rit eindigde op het Miradorplein in Maastricht, nadat de wagen door verschillende politieauto’s was klemgereden.

De bestuurder is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Hij is volgens de politie in ieder geval niet gewond geraakt door de schoten.

Waarom de man zich aan de politiecontrole wilde onttrekken, is nog niet bekend.