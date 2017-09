SP wil parlementair onderzoek naar politie

De SP wil een parlementair onderzoek naar de vorming van de Nationale Politie en hoe problemen opgelost kunnen worden. De partij heeft zelf een groot aantal agenten ondervraagd, van wie een grote meerderheid aangeeft dat de kwaliteit van de dienstverlening en effectiviteit is afgenomen. Volgens hen is Nederland zelfs onveiliger geworden door de enorme reorganisatie.

,,We hebben de beloften over de Nationale Politie van vijf jaar geleden voorgelegd”, aldus SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak. ,,De agenten zeggen dat het slechter is geworden.” De conclusie is volgens hem dat de Nationale Politie een mislukking is. Ruim 1600 agenten onder wie ook leidinggevenden hebben de vragen beantwoord.