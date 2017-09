Teller actie Sint-Maarten op 7,3 miljoen

Tot nog toe is ruim 7 miljoen euro opgehaald voor hulp aan het door de orkaan Irma getroffen eiland Sint-Maarten. Dat is in de namiddag bekendgemaakt tijdens de nationale actiedag Nederland helpt Sint-Maarten, die wordt uitgezonden op commerciële en publieke radio- en tv-zenders. De teller staat op 7.347.280 euro.

Bij de vorige tussenstand, vroeg in de middag, bedroeg het opgehaalde bedrag nog 6.125.273 euro. Bij het begin van de actiedag was de stand 5,2 miljoen.

Het startsein voor de actiedag werd om 06.15 uur in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum gegeven door minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en zanger Jamai. Rond 20.30 uur volgt de volgende tussenstand en om 23.00 uur wordt de voorlopige eindopbrengst bekendgemaakt. Publiek kan het geld overmaken op giro 5125 van het Rode Kruis.