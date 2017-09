Zeeland akkoord met saneringsplan Thermphos

De provincie Zeeland is bereid om 27 miljoen euro bij te dragen aan de verdere sanering van het ernstig vervuilde terrein van de failliete fosforfabriek Thermphos. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat zei vrijdag op Omroep Zeeland dat de provincie het rapport omarmt dat een commissie onder leiding van Diederik Samsom heeft opgesteld over de dure schoonmaakoperatie in Vlissingen.

,,Het is belangrijk om het rapport integraal over te nemen en niet aan allerlei bouwstenen te gaan trekken’’, zei De Bat. Voormalig PvdA-leider Samsom onderzocht de kwestie, omdat Zeeland en het Rijk het niet over de verdeling van de kosten eens konden worden. Hij adviseert de kosten gelijk te verdelen tussen de provincie Zeeland, het Rijk en havenbedrijf Zeeland Seaports.

De provincie staat er financieel slecht voor en weet nog niet waar het geld vandaan moet komen. ,,We hebben het niet op de plank liggen’’, aldus de bestuurder. Een optie die Samsom opperde, het verhogen van de wegenbelasting voor Zeeuwen, ziet het provinciebestuur niet zitten.