Kort voor de finish van de Dam tot Damloop is een deelnemer onwel geworden en in elkaar gezakt. De man is ter plekke gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht.

Volgens een woordvoerder van de organisatie van het hardloopevenement is de toestand van de man ,,stabiel.”

De politie sprak van een rustig verloop van het evenement. Er deden zich verder geen noemenswaardige incidenten voor.