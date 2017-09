Nieuwe orkaandreiging Caribisch Nederland

Een tropische storm met de naam Maria dreigt zich in de komende 48 uur tot een orkaan te ontwikkelen. Voor de Nederlandse eilanden Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten en verscheidene andere eilanden is een orkaanwaarschuwing afgegeven, meldt het Amerikaanse National Hurricane Center. Ook verwachten de meteorologen dat Maria zware regenval zal veroorzaken. Dat levert het risico op aardverschuivingen op voor het gebied, dat onlangs al zwaar werd getroffen door orkaan Irma.

De andere tropische stormen lijken enigszins in dreiging af te nemen. Orkaan José blijft naar verwachting uit de kust en gaat niet richting New York, zoals eerder werd gevreesd. Wel kan de orkaan gevaarlijke stromingen veroorzaken bij Puerto Rico, de Bahama’s en de Amerikaanse oostkust. Tropische storm Lee beweegt zich boven de Atlantische Oceaan richting Mexico zonder in kracht toe te nemen.

Ten westen van Mexico zijn inmiddels alweer twee nieuwe tropische stormen ontstaan, Norma en Otis, maar die ontwikkelen zich langzamer en vormen nog geen bedreiging voor Caribisch Nederland.