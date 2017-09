Wiegel: formatie is ook vastleggen wantrouwen

Het maken van gedetailleerde afspraken tijdens de vorming van een regering is eigenlijk het vastleggen van wantrouwen. ,,Als je mekaar niet helemaal vertrouwt, dan wil je zo veel mogelijk opschrijven, dat er niks verkeerd gaat gebeuren´´, aldus VVD-coryfee en oud-vicepremier Hans Wiegel zondag.

Zijn VVD is een van de vier partijen die sinds maanden proberen samen een regering te vormen. Wiegel reageerde in het tv-programma Buitenhof op de groeiende kritiek dat de huidige formatie wel erg lang duurt en dat alles tot in de kleinste details wordt vastgelegd. Volgens hem gaat het nog ,,een kleine maand´´ duren voordat het kabinet Rutte-III klaar is.