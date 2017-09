FNV: werkenden minstens 1000 euro erbij

FNV zet in komende cao-onderhandelingen in op een minimale loonsverhoging van 3,5 procent. Daarnaast stelt de vakbond de eis dat iedereen er minstens 1000 euro (bruto) per jaar op vooruit moet gaan. Dat zou betekenen dat mensen met lage inkomens er zelfs tot 5 procent bij moeten krijgen.

,,Het is tijd voor echte waardering, er moet nu echt meer geĆÆnvesteerd worden in werkenden”, vindt arbeidsvoorwaardencoƶrdinator Zakaria Boufangacha van FNV. ,,Het gaat economisch goed en de overgrote meerderheid van de bedrijven verdient goed geld, dat echter steeds minder terechtkomt bij de mensen.”

Verder blijft FNV ook komend jaar hameren op een einde aan wat het de ,,doorgeslagen flexibilisering” noemt. Meer werknemers moeten een vaste baan krijgen. ,,Mensen hebben recht op zekerheid en een toekomstperspectief. Dat hoort in een menswaardige maatschappij en is goed voor de economie”, aldus Boufangacha.

Een derde punt van aandacht is een herverdeling van werk tussen de generaties. FNV wil dat ouderen minder kunnen gaan werken, zodat er meer banen komen voor jongeren. De vakbond vindt dat daar afgelopen jaar goede afspraken over zijn gemaakt met onder meer ziekenhuizen en gemeenten en in de metaalsector.

De eisen zoals FNV die met instemming van het eigen ledenparlement heeft geformuleerd, komen vanaf 1 december op tafel te liggen bij cao-onderhandelingen. Daarmee moet een einde komen aan wat FNV een ,,race naar beneden” op de Nederlandse arbeidsmarkt noemt.