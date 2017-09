Grote brand kringloopwinkel Amsterdam

Bij kringloopwinkel Rataplan aan de Generatorweg in Amsterdam is zondagavond laat een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer is met groot materieel uitgerukt naar het pand in de buurt van metrohalte Isolatorweg bij Amsterdam Sloterdijk, waarin de grootste kringloopwinkel van de stad is gevestigd.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio kon nog niets zeggen over de oorzaak van de brand. Er zijn vlammen te zien en er is een lichte rookontwikkeling. De GGD waarschuwt mensen om uit de buurt van de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.