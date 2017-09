Jeroen Boschjaar levert 153 miljoen euro op

Bezoekers van het Jeroen Boschjaar in 2016 hebben in totaal 153,1 miljoen euro uitgegeven. Dat staat in de eindevaluatie die de gemeente Den Bosch maandag heeft gepubliceerd. De organisatie berekende dat alle activiteiten in totaal 1,4 miljoen bezoekers hebben gehad.

Het Jeroen Boschjaar werd georganiseerd door de gemeente ter gelegenheid van het vijfhonderdste sterfjaar van de wereldberoemde schilder. Topevenement was een overzichtstentoonstelling in het Noordbrabants Museum, met zeventien van de slechts 24 resterende schilderijen en negentien van de twintig tekeningen van de meester. De expositie trok 421.700 mensen uit 81 landen.

Dertien andere tentoonstellingen in zeven Brabantse musea trokken nog eens 400.000 bezoekers en diverse activiteiten in Den Bosch werden 413.000 keer bezocht. ,,Flink meer dan gehoopt”, aldus de gemeente.