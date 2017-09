Kinderen willen minder uitkeringen

Als het aan leerlingen ligt, zullen mensen met uitkeringen en andere voorzieningen van het Rijk moeten inleveren. Scholieren willen niet meer dan 19 miljard euro voor sociale zekerheid uittrekken, in plaats van de 78,5 miljard die het kabinet dit jaar heeft voorzien.

Sociale Zaken, al jaren de grootste uitgavenpost van de Nederlandse overheid, krijgt met vervoer het minste geld toegewezen in de zogenoemde Kindermiljoenennota. Honderd leerlingen van drie basisscholen uit Maarssen, Ede en Vierpolders presenteerden maandag in Den Haag hun begroting, een dag voordat de echte Miljoenennota naar de Tweede Kamer gaat. De Kindermiljoenennota is het afgelopen jaar door ruim 9000 scholieren samengesteld tijdens een speciaal lesprogramma.

De kinderen willen juist meer voor defensie (27 miljard in plaats van de huidige 7,9) en natuur (24 tegen nu 1 miljard).