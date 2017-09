Commandant: kritiek op mariniers is onzin

De aantijging dat Nederlandse mariniers toekeken en niets deden tijdens plunderingen op Sint-Maarten is ,,klinkklare onzin”. Dat is de reactie van Commandant Zeestrijdkrachten Rob Verkerk op de kritiek van premier William Marlin van Sint-Maarten in een interview met NRC Handelsblad.

Marlin weerspreekt in het interview verwijten aan het adres van zijn eigen regering. De premier stelt dat er al voor de orkaan afspraken waren gemaakt over de ordehandhaving, die niet werden nageleefd. Volgens Marlin was er sprake van miscommunicatie tussen verschillende instanties. ,,De avondklok werd niet gehandhaafd, er werd geplunderd, de mariniers keken ernaar – en deden niets.”

Verkerk verwerpt die beschuldiging compleet: ,,Wat een klinkklare onzin. Mijn mensen hebben binnen de grenzen van hun mogelijkheden vanaf het eerste moment handelend opgetreden”, aldus de commandant op Twitter.

Volgens Marlin was ook over het aanwezige materiaal voor noodhulp miscommunicatie ontstaan. Ondanks de moeilijkheden verwerpt Marlin de suggestie dat de Nederlandse regering de regie zou moeten overnemen als ‘absolute onzin’. Alleen financieel kan de regering van Sint-Maarten volgens de premier de ramp niet aan, omdat het eiland als gevolg van orkaan Irma zijn hele economie is verloren.