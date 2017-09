‘Publicatie Teeven schadelijk voor regering’

De suggestie dat bezuinigingen op de gesubsidieerde rechtsbijstand bedoeld waren om verdachten sneller veroordeeld te krijgen, was ,,schokkend” en is schadelijk geweest voor het ,,vertrouwen in het handelen van de regering”. Dat zegt minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) over een artikel in De Groene Amsterdammer waarin oud-staatssecretaris Fred Teeven eerder dit jaar aan het woord kwam.

,,Het is een andere manier om hetzelfde effect te bereiken. Als je aan een advocaat niet al te veel tijd geeft om aan een verdachte te besteden, dan wordt het ook niet zo veel, die verdediging”, werd VVD’er Teeven in mei geciteerd over de bezuinigingen.

Op de uitspraken kwam hevige kritiek, ondanks dat Teeven volhield dat hij verkeerd was geciteerd.