PvdA-voorzitter: vreselijk voor Amsterdammers

Het terugtreden van Eberhard van der Laan als burgemeester is ,,vreselijk voor al die Amsterdammers, de mensen waar hij zoveel van houdt”, vindt PvdA-voorzitter Hans Spekman. Van der Laan, die longkanker heeft, liet maandag weten dat behandeling niet meer mogelijk is en dat hij zijn taken neerlegt.

Spekman noemt het bericht ,,afschuwelijk voor Eberhard en zijn familie”. ,,We wisten dat dit moment zou komen, maar we hoopten toch vooral dat dat nog heel erg lang zou duren.”

PvdA-leider en vicepremier Lodewijk Asscher maakte op Twitter met puntjes duidelijk dat hij stil is van het nieuws over zijn partijgenoot, met wie hij jarenlang in het Amsterdamse college van B&W zat.