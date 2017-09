Stormloop op ‘slechter leven’-stickers Lubach

De stickeractie van Arjen Lubach tegen de bio-industrie blijkt succesvol. De 3000 vellen met stickers ‘slechter leven-keurmerk’ zijn bijna op. ,,Het gaat heel hard, waarschijnlijk zijn we er eind van de dag wel doorheen”, zei een woordvoerster van de VPRO maandag.

Lubach lanceerde zondagavond de stickeractie tegen niet-diervriendelijk vlees. Daarop staan plaatjes van dieren die onder erbarmelijke omstandigheden leven. Mensen kunnen de plaatjes op vlees zonder keurmerk plakken. Maar Lubach zei in zijn televisieprogramma ook met een vette knipoog dat het niet de bedoeling is om de stickers stiekem op vlees in supermarkten te plakken.

Met de actie vraagt de presentator aandacht voor de wantoestanden in de bio-industrie en honderdduizenden dieren die zijn omgekomen door stalbranden. Mensen kunnen de stickers gratis bestellen via de website slechterleven.nl. Naar verwachting liggen de bestelde stickers deze week nog op de mat.

Albert Heijn, de grootste supermarktketen in Nederland, zegt het goed te vinden dat Lubach aandacht besteedt aan dierenwelzijn. ,,Net als hij, vinden wij het ook een belangrijk onderwerp.” Bij concurrent Jumbo was maandag niemand bereikbaar voor commentaar.

Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) gaat het te ver om stickers op vlees in supermarkten te plakken. ,,Wij keuren het af om producten in supermarkten te vernielen, dat mag niet. Er zijn andere en effectievere manieren om hier aandacht voor te vragen”, zegt een woordvoerster van de supermarktbrancheorganisatie.