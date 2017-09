Vooral meisjes slachtoffer online pesten

Ruim 12 procent van de 15- tot 18-jarige meisjes wordt weleens gepest op internet, bijna twee keer zoveel als jongens van die leeftijd. Jongeren worden sowieso meer gepest dan ouderen. Van de 15- tot 18 jarigen had 9 procent in 2016 ermee te maken, tegen 1 procent van de 65-plussers.

Het totale aantal mensen dat online wordt gepest is de afgelopen jaren niet veranderd. Vorig jaar gaf 3 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder aan weleens online gepest te zijn. Omgerekend gaat het om ruim 400.000 personen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de Veiligheidsmonitor.

De meest voorkomende vorm van online pesten bij 15 tot 18-jarigen is laster. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van kwetsende teksten op internetfora of profielsites, of het verspreiden van foto’s, films of roddels via het internet. Ruim 4 procent van de jongeren werd hiermee naar eigen zeggen geconfronteerd, aldus het CBS. Daarna volgen stalken, bedreiging met geweld, en chantage.

De jongeren doen niet vaak melding van het pestgedrag waarvan ze slachtoffer zijn geworden. Minder dan een op de zeven online gepeste jongeren van 15 tot 18 jaar stapte naar de politie of een andere instantie. Slachtoffers van 25 jaar of ouder melden dit vaker dan jongeren.

Online pesten staat vanaf maandag centraal tijdens de landelijke Week tegen Pesten.