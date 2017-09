Werknemer vaker thuis met burn-out

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts, meldt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) op basis van landelijke cijfers.

Vorig jaar viel ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie ‘psychische beroepsziekte’. In 2014 was dit nog 32 procent. ,,Het aantal blijft toenemen”, zegt onderzoeker Henk van der Molen. In totaal kwamen er het afgelopen jaar 6270 meldingen van beroepsziekten binnen. Volgens Van der Molen raken werknemers vaker overspannen door een te hoge werkdruk, in combinatie met een gebrek aan ondersteuning van collega’s. Ook zijn er vaak onvoldoende mogelijkheden om werk over te dragen.

De meeste beroepsziekten komen volgens het NCvB voor bij mannen (64 procent) en bij werknemers boven de 45 (ruim twee derde van alle meldingen). De branches waar werknemers zich het vaakst ziek melden zijn de bouw, de transportsector, de financiƫle sector, industrie, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.

Volgens de onderzoekers leiden beroepsziekten in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Het NCvB is onderdeel van het Academisch Medisch Centrum (AMC). De organisatie registreert alleen ziektemeldingen gerelateerd aan werkomstandigheden, dus niet door bijvoorbeeld een verkoudheid of griep.