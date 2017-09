Het ministerie van Veiligheid en Justitie houdt rekening met 37.000 asielzoekers in 2018. Deze prognose in de nieuwe begroting betekent een kleine vermindering. Het gaat om mensen die voor het eerst een aanvraag doen, opnieuw een aanvraag doen en nareizende familieleden. De voorspelling voor 2017 was 42.000.

De afgelopen jaren was de asielinstroom vrij hoog. In 2015, het jaar van de asielcrisis, lag de totale instroom op 58.880 en in 2016 op 33.670. In dat laatste jaar lag de voorspelling eigenlijk hoger, maar pakten de aantallen uiteindelijk lager uit.

De speerpunten op het terrein van asiel en migratie zijn een snelle behandeling van asielaanvragen, maar ook een flexibele opvangcapaciteit. Dat moet voorkomen dat er net als in 2015 plotseling een groot tekort aan opvangplekken ontstaat.