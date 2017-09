50Plus: bittere begroting voor ouderen

De nieuwe begroting is een bittere pil voor ouderen. Dat stelt 50Plus in reactie op de Miljoenennota. De partij van Henk Krol eist dat het volgende kabinet werk maakt van lastenverlichting voor ouderen.

De partij is onder meer bezorgd over een mogelijke stijging van de btw voor producten waarvoor nu nog het lage tarief geldt. ,,Dat treft opnieuw vooral de ouderen en met name ouderen met de laagste inkomens.” Ook de grote verschillen tussen gemeentes in de gemeentelijke lasten is de partij een doorn in het oog. ,,Dat kan ertoe leiden dat ouderen met weinig inkomen gedwongen worden te verhuizen.”

De werkloosheid onder ouderen blijft ook een groot probleem, aldus 50Plus, ondanks de verbeterde economische omstandigheden. ,,Wij willen dat het kabinet meer doet om oudere werklozen weer aan de slag te helpen.”