9 miljoen euro voor berechting MH17-verdachten

Voor de vervolging en berechting van de verdachten van het neerschieten van vlucht MH17 is door het demissionaire kabinet voor volgend jaar 9 miljoen euro uitgetrokken. Dat staat in de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In de begroting staat dat Nederland zelf de kosten dragen zal voor getuigenbescherming, rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Ook in de jaren na 2018 (tot en met 2023) wordt rekeningen gehouden met kosten die in de miljoenen lopen. Eerder werd al bekend dat de Haagse rechtbank het proces zal doen.

In de stukken staat dat externe financiering ,,niet wenselijk” is ,,omdat iedere schijn van beïnvloeding van de onafhankelijkheid van de rechtsgang moet worden vermeden”. Ook is het volgens het ministerie niet wenselijk om inzicht te moeten geven in het vertrouwelijke programma van getuigenbescherming.