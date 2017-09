Begroting koningshuis omhoog

De begroting van het Koninklijk Huis gaat volgend jaar met 900.000 euro omhoog naar 42,3 miljoen euro. Dit jaar staat het koningshuis voor 41,4 miljoen euro in de boeken.

Het koningshuis verwacht afgerond 600.000 euro meer te besteden aan materiële uitgaven. Daarvoor wordt de begroting Materieel Dienst van het Koninklijk Huis volgend jaar verhoogd naar bijna 8,9 miljoen euro. Daaronder vallen kosten voor auto’s, paarden en rijtuigen en gebruikskosten van de paleizen, inclusief verwarming en verlichting. Ook vallen de uitgaven voor telecommunicatie, accountantscontrole en advisering onder de Materieel Dienst van het Koninklijk Huis.

Het feitelijke inkomen van koning Willem-Alexander stijgt naar 902.000 euro in 2018. Dit jaar was dat 888.000 euro. Koningin Máxima ontvangt volgend jaar een toelage van 358.000 euro. Dat is 6000 euro meer dan de 352.000 euro van dit jaar. Prinses Beatrix ontvangt in 2018 een jaarinkomen van 510.000 euro. Dat was dit jaar 502.000 euro. Hun ‘uitkeringen’ worden jaarlijks geïndexeerd en volgen bovendien de inkomens van rijksambtenaren.

De component personele en materiële uitgaven van de koning wordt met een ton verhoogd naar 4.745.000 euro. Dit bedrag volgt de salarisontwikkeling van rijksambtenaren en de consumentenprijsindex. Ook het Militaire Huis en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) krijgen er beide een ton bij. Het Militaire Huis is belast met het mede-organiseren van evenementen en begeleiding van de koning en zijn familieleden ter plaatse. De begroting van de RVD stijgt naar 1.557.000 euro. De dienst verzorgt de communicatie en de persbegeleiding van de publieke optredens van Willem-Alexander, Máxima en Beatrix.