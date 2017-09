Blok: Veiligheid en Justitie niet opsplitsen

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie zou het jammer vinden als het nieuwe kabinet het ministerie zou opknippen, door de politie bij een ander departement onder te brengen. Volgens hem maakt dat de samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie en de rechtspraak ,,alleen maar gecompliceerder”. Blok geeft zijn mening in het interne bulletin van Veiligheid en Justitie.

Opsplitsing van het omvangrijke ministerie is een onderwerp dat door de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is besproken. Maar volgens Blok (VVD) is het best mogelijk om het ministerie in een hand te houden. Dan moet er wel iets veranderen aan de organisatie zelf, zodat die te managen blijft.

,,Als je ziet wat je hier als minister allemaal op je bord krijgt. Veel operationele dingen, tal van individuele benoemingen”. Volgens Blok is dat ,,niet meer van deze tijd” en moet er kritisch worden gekeken naar het takenpakket. De minister kan dan ,,hoofd én tijd” vrijmaken voor hoofdzaken, zoals werkbezoeken, nieuw beleid, wetten door het parlement loodsen en incidenten managen, aldus Blok.