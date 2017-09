Brancheverenigingen hopen op nieuw kabinet

DEN HAAG – ,ActiZ spreekt haar grote waardering uit dat het demissionaire kabinet een financiële injectie geeft aan de oplossing van het hardnekkige personeelstekort in de verpleeghuiszorg.” Dat laat de brancheorganisatie van zorgondernemers weten in een reactie op de troonrede.

,,Hiermee heeft het demissionaire kabinet gehoor gegeven aan onze oproep van vorig jaar om blijvend te investeren in de ouderenzorg”, zegt ActiZ.

Mobiliteitsalliantie (een coalitie van onder meer ANWB, RAI Vereniging, Bovag, TLN en openbaarvervoerbedrijven): ,,De Mobiliteitsalliantie is verheugd dat één van onze kernpunten – namelijk het veel integraler kijken naar (duurzame) mobiliteit in Nederland – nog door het demissionair kabinet wordt omarmd. Hiermee geeft het een goede voorzet aan het nieuwe kabinet. Het bereikbaar houden van Nederland vraagt om extra investeringen in de infrastructuur, maar ook om een nieuwe aanpak van mobiliteit.”

Branchevereniging voor bedrijven in handel en logistiek evofenedex stelt dat alleen door nauwere samenwerking in Europa de welvaart in Nederland verder kan groeien. “De in de troonrede gevierde groei van onze economie wordt steeds lastiger houdbaar door gebrek aan personeel en ruimte. Maar ook stokt het creëren van meer marktruimte in het buitenland. Hier liggen grote uitdagingen voor een nieuw kabinet die alleen met nauwere samenwerking in Europees verband serieus oplosbaar zijn.”

,,De overheid moet snel meer ruimte maken voor het vervoer van goederen met in acht nemen van de doelen op het gebied van klimaat en energietransitie. Primair moeten we infrastructuur veel beter benutten door slimme technologie, data-delen en -verrijken om zo logistiek slimmer te organiseren. Maar het fysiek aanpakken van knelpunten moet ook gebeuren.”

Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is tevreden over het kabinet: ,,Met een economische groei van 3,3 procent, een daling van het aantal werklozen en een keurig begrotingsoverschot finisht het kabinet Rutte II met een mooi rapportcijfer. Hierdoor staan de seinen voor een nieuw kabinet op groen om verder te investeren in de versterking en verduurzaming van onze economie. De NVB vindt het belangrijk dat een nieuwe regering inzet op versnelling van de energietransitie. De Nederlandse banken staan klaar om bij de financiering van plannen samen met een nieuw kabinet op te trekken.”

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra & Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (AFNL-NOA): ,,Ook dit jaar wordt in de Miljoenennota aangegeven dat de Nederlandse economie er mede dankzij het kabinetsbeleid beter voor staat. Voorbij wordt gegaan aan het feit dat het niet in alle sectoren even goed gaat. Een specifieke sector als het mkb in bouw, afbouw en infra – de sector die het hardst is getroffen door de crisis – lijkt op te klimmen. Tegelijkertijd kampt de sector nog met een sterk ingekrompen personeelsbestand, enorm afgenomen eigen vermogens, hoge prijsdruk en zijn mkb-aannemers nog veelal kredietleverancier voor opdrachtgevers. Helaas biedt de Miljoenennota 2018 geen soelaas om deze problemen het hoofd te bieden en vestigen AFNL en NOA de hoop op een nieuw kabinet, want stilstand is achteruitgang.”

Aedes, de koepel van woningcorporaties en huurdersorganisatie de Woonbond: ,,Een groeiend aantal huurders heeft moeite elke maand de huur en de meest basale kosten van levensonderhoud op te brengen. Woningcorporaties willen meer bouwen, sneller verduurzamen en huren betaalbaar houden. Hopelijk heeft het nieuwe kabinet meer oog voor huurders en mensen die een woning zoeken. Dus draai de huurbelasting terug, of maak in ieder geval een netto investeringsaftrek mogelijk. Dan kunnen wij echt samen aan de slag.”

Directeur Donald Pols van Milieudefensie: ,,Klimaatverandering ontbreekt bijna volledig. Dat is misschien niet helemaal onverwacht, gezien de demissionaire staat van dit kabinet. Maar klimaatverandering zal ons leven steeds meer gaan beïnvloeden, zoals dinsdag is benadrukt bij de presentatie van het Deltaprogramma 2018. Om daar als land goed op in te spelen, en te zorgen dat we de gevolgen van klimaatverandering niet nog groter laten worden, moet het roer op heel veel terreinen echt om, zoals landbouw, mobiliteit en onze energievoorziening. Daar krijgen alle Nederlanders mee te maken.”