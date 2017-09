D66: alle Nederlanders laten profiteren

D66-voorman Alexander Pechtold kijkt tevreden terug op de samenwerking met het demissionaire kabinet van VVD en PvdA als het gaat om de laatste beleidsarme Miljoenennota. Hij hoopt dat het nieuwe kabinet alle mensen kan laten profiteren van de huidige voorspoed.

,,Ik ben erg blij dat de oude coalitie samen heeft kunnen werken met de nieuwe coalitie om te investeren in onderwijs en leraren. Dit was een warme overdracht. Ik hoop dat we deze lijn de komende jaren kunnen doorzetten om alle Nederlanders mee te laten profiteren van het economisch herstel”, aldus Pechtold.

In de Miljoenennota is 270 miljoen euro vrijgemaakt voor leraren in het basisonderwijs. Coalitiepartijen VVD en PvdA botsten vorige maand hard over het extra geld. PvdA-voorman Lodewijk Asscher dreigde het kabinet te verlaten als leerkrachten er niets bij zouden krijgen.

D66 onderhandelt sinds eind juni met de VVD, CDA en ChristenUnie over de vorming van een nieuw kabinet. De verwachting is dat na medio oktober een nieuwe regering kan worden gepresenteerd.