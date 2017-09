Dijsselbloem lid FNV voor hogere salarissen

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is lid geworden van de vakcentrale FNV om de eis van de vakbonden voor hogere lonen kracht bij te zetten. Deze ontboezeming deed de bewindsman dinsdag op het Binnenhof nadat hij in de Tweede Kamer de Miljoenennota 2018 had overhandigd.

De vakbonden hebben groot gelijk, betoogde Dijsselbloem. Hij zei dat hij zich ,,voor de verkiezingen al” als lid heeft gemeld ,,om mijn steun daarin tot uitdrukking te brengen”. Volgens hem hebben de vakbonden meer ,,power” nodig om te zorgen dat de lonen stijgen.

Dijsselbloem hamert al weer een tijdje op een sterkere stijging van de lonen. Volgens hem zit er vooral bij de grote- en middelgrote bedrijven voldoende ,,vet” voor salarisverhogingen. Premier Mark Rutte zei eerder dinsdag ook dat de lonen omhoog moeten.