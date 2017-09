Dijsselbloem: nieuwe regering aan zet

Een nieuw kabinet is aan zet. Dat benadrukt vertrekkend minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in een persoonlijk woordje bij de Miljoenennota. Omdat het zijn laatste Miljoenennota is, en die van het kabinet, schreef hij een nawoord in plaats van het gebruikelijke voorwoord.

,,Het zit erop. De begroting is af, net als deze regeerperiode. Maar het werk aan Nederland is nooit klaar”, aldus de bewindsman. Hij kijkt terug op zijn begin vijf jaar geleden. ,,Op mijn bureau lag bij binnenkomst een begroting-uit-het-lood, een financiële sector in crisis en een muntunie die dreigde uiteen te vallen. Pessimisme overheerste vertrouwen in de toekomst.”

Volgens hem heeft het kabinet-Rutte van VVD en zijn PvdA steeds tijdig en adequaat gereageerd. ,,Veel is ten goede gekeerd. Soms sneller en krachtiger dan we hadden kunnen vermoeden. We hebben gedaan wat we ons hadden voorgenomen en meer dan dat.” Hij vindt ook dat je als minister, en zeker van Financiën, de opdracht hebt de boel beter achter te laten dan je hem aantrof. ,,Het eindoordeel is aan de geschiedenis.”

Dijsselbloem erkent dat de gevolgen van allerlei bezuinigingen en andere ingrepen voor de mensen, Nederland en Europa groot zijn geweest. ,,Maar we komen er sterker uit. Niet groei telt, maar duurzame groei. We hebben niet gebouwd met waaihout maar met hardhout. Dát telt.”

Dijsselbloem eindigt zijn nabeschouwing met een advies aan de nieuwe regering: ,,Het belang van samenwerking zoeken, niet uit zwakte maar uit overtuiging, is hopelijk een inzicht dat ook door onze opvolgers wordt gedeeld. Als het lukt in samenwerking lastige stappen voorwaarts te nemen, kan een kabinet succesvol zijn.”