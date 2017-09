Emile Roemer wacht met smart op nieuw kabinet

DEN HAAG – Fractieleider Emile Roemer van de SP wacht, net als iedereen, met smart op een nieuw kabinet. Dat zegt hij in reactie op de troonrede.

,,Ieder stapje in goede richting moet je omarmen”, zei Roemer. “De afgelopen jaren ging het de andere kant op. Kijk maar naar de zorg: enorme bezuinigingen, 80.000 banen verdwenen. En als er gezegd wordt dat leraren er geld bij krijgen, dan is het maar de vraag hoeveel, en of het structureel wordt. Voor volgend jaar is er een bedrag, maar leraren zeggen al dat het een schijntje is. Het is goed dat ze op 5 oktober gaan staken. Dit voelt meer meer als traditie die je in ere houdt.”

Fractieleider Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren ziet geen hoogtepunten in de troonrede: ,,Het was meer van hetzelfde. Een beetje meer economische groei, iedereen krijgt er een beetje bij. Maar geen woord over dat zieken een hoger eigen risico krijgen en orkanen vliegen ons om de oren. Het lijkt mij dat we een ander soort troonrede moeten hebben dan een laat-maar-waaien troonrede.”

Thierry Baudet van Forum voor Democratie genoot van de mooie muziek en mooie kostuums. “Het was een mooie ceremonie”, constateerde hij. “Maar met één ding was ik het niet eens: dat de koning zei te betreuren dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Ik juich dat toe en ik denk dat Nederland ook zo spoedig mogelijk uit de EU moet.”