Financiën overheid ‘kerngezond’

Het gaat boven verwachting goed met de ontwikkeling van de overheidsfinanciën. Het begrotingsoverschot dat in 2016 is bereikt loopt volgend jaar verder op naar 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De overheidsschuld daalt volgend jaar verder naar 54,4 procent van het bbp. Dit staat in de Miljoenennota 2018, die minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dinsdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De Nederlandse economie groeit met 3,3 procent in 2017 en met 2,5 procent in 2018. De economie groeit dit jaar het hardst van alle Europese landen en de werkloosheid bereikt in 2018 het laagste punt sinds 2008.

,,We geven meer geld uit en exporteren meer producten naar het buitenland. Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn positiever dan eerder werd voorspeld. De werkloosheid daalt snel doordat het aantal banen toeneemt”, aldus de Miljoenennota.

De Nederlandse economie profiteert van het verbeterde economische klimaat in Europa en daarbuiten. Daar staat tegenover dat Nederland als open economie relatief grotere risico’s loopt als het internationale economische tij keert. De brexit, de onzekere economische koers van de Verenigde Staten en spanningen in andere werelddelen kunnen de groei van de Nederlandse economie negatief beïnvloeden, waarschuwt het kabinet.

Om niet direct te hoeven bezuinigen in perioden van nieuwe economische tegenslag en om in de toekomst sneller te kunnen reageren op een crisis, is het belangrijk dat – nu het economisch meezit – de schuld verder wordt afgebouwd. Dit schept volgens het kabinet ruimte om bij toekomstige tegenslagen tijdelijk een tekort te laten ontstaan en de schuld op te laten lopen, zodat pijnlijke bezuinigingen minder snel noodzakelijk zijn.