Hennis: waarschijnlijk terug in nieuw kabinet

Jeanine Hennis denkt in het nieuwe kabinet terug te keren als minister. De huidige Defensieminister heeft dat dinsdag gezegd tegen BNR Nieuwsradio. ,,Waarschijnlijk wel. Het zou me verbazen als het niet zo is”, aldus Hennis op de vraag of ze terugkomt.

Als Hennis weer in het kabinet gaat zitten, is de kans groot dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie de VVD-fractie in de Tweede Kamer gaat leiden. Ingewijden hebben steeds gezegd dat waarschijnlijk één van de twee fractievoorzitter zou worden.

De huidige fractievoorzitter Halbe Zijlstra wil graag weer het kabinet in. Hij heeft eerder gezegd graag Sociale Zaken te willen gaan leiden. Hij was in het kabinet-Rutte I staatssecretaris op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelen momenteel over een nieuwe regering. Die moet er over een paar weken zijn.