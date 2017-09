Hoosbuien op komst op Caribische eilanden

Op Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius zal de langstrekkende orkaan Maria vooral extreem veel neerslag veroorzaken. Weeronline verwacht dat de eilanden dinsdag tussen de 150 en 200 millimeter regen over zich heen krijgen, met lokaal mogelijk meer dan 300 millimeter. Dat is meer dan in september op de natste plaatsen in Nederland is gevallen.

Op Saba en Sint-Eustatius zwelt de wind aan tot kracht 11, op Sint-Maarten verwacht het weerbureau windkracht 9 tot 10.

Maria is inmiddels een orkaan van categorie 5, de hoogste. Eilanden als Martinique, Guadeloupe en St. Kitts dreigen de volle laag te krijgen, daarna trekt de orkaan naar verwachting over Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek. Op Sint-Maarten en de eilanden van Caribisch Nederland zal waarschijnlijk geen sprake zijn van orkaankracht.

Rond 22.00 uur Nederlandse tijd is de orkaan het dichtst bij Sint-Eustatius, op zo’n 100 kilometer afstand. Twee uur later trekt Maria aan Saba voorbij. Sint-Maarten ligt 50 kilometer verder weg van de orkaan.