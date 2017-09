‘Kabinet lost kloof inkomens nog niet op’

DEN HAAG – De kleine oppositiepartijen vinden dat het kabinet nog niet genoeg doet om de kloof tussen de diverse inkomensgroepen op te lossen. Dat blijkt uit de reacties vlak na de Troonrede.

Fractieleider Henk Krol van 50PLUS: ,,De kloof tussen ouderen en werkenden wordt nog elk jaar groter. Dat moet veranderen. Dat gaat dit kabinet in blessuretijd niet meer lukken. Ik hoop dat dat het volgende kabinet wel zal lukken.”

Volgens SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij stond de Troonrede niet bol van verrassingen. ,,Op economische vlak kan ik er een eind in meegaan” Maar hij vindt bijvoorbeeld nog wel de kloof tussen één- en tweeverdieners te groot, terwijl éénverdieners een extreme belastingdruk hebben. Daar gebeurt nog niets aan, laakte hij.

Tunahan Kuzu, fractieleider van DENK, wil ook dat er naar een betere inkomensverdeling wordt gekeken. ,,Het is deels aan het nieuw kabinet, maar de mensen hebben het moeilijk gehad. We hebben 6,1 miljard euro te besteden, dus kijk naar de koopkrachtverdeling. Die is niet rechtvaardig.”