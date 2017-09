Kabinet trekt half miljard uit voor onderwijs

Het demissionaire kabinet trekt in zijn nadagen bijna een half miljard uit voor onderwijs. De leerkrachten in het basisonderwijs mogen zoals bekend salarisverhoging tegemoetzien, maar ook het bestaande gat in de onderwijsbegroting wordt deels gedicht met 223 miljoen euro.

Dat gat bedraagt voor komend jaar 467 miljoen en wordt ook de jaren erna niet heel snel kleiner. Het is onder andere ontstaan doordat er meer leerlingen en studenten zijn dan verwacht. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs had de taak op haar begroting geld te vinden om het gat te dichten, maar is daar niet in geslaagd.

Het demissionaire kabinet wil niet de hele rekening doorschuiven naar de vermoedelijke opvolgers van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en past de helft van het benodigde geld nu vast bij. Het nieuwe kabinet moet nog een oplossing vinden voor de 244 miljoen euro die het ministerie van Onderwijs nu nog tekort komt.

Het basisonderwijs krijgt 270 miljoen euro extra om juffen en meesters opslag te geven. De PvdA dwong dat extraatje afgelopen zomer af met dreigementen die het demissionaire kabinet nog bijna de kop kostte. De gemiddelde leerkracht zou mogen rekenen op 3 procent meer salaris.