Koning: economie bloeit, maar baat niet allen

De Nederlandse economie bloeit en de schatkist is gezond. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de troonrede, waarmee het parlementaire jaar is geopend. Wel is het belangrijk dat meer mensen gaan profiteren van de economische voorspoed, aldus de koning.

Willem-Alexander wees erop dat er nog steeds mensen zijn die moeite hebben om rond te komen. Het kabinet heeft er wel voor gezorgd dat alle groepen er komend jaar in ieder geval niet op achteruit gaan.

Nederland ,,staat er stukken beter voor” dan bij het aantreden van het kabinet in 2012, stelde Willem-Alexander. Hij verwees naar de economische crisis van de afgelopen jaren, die Nederland inmiddels dankzij ,,de veerkracht en het harde werken” van de Nederlanders achter zich heeft gelaten.

De burger heeft nu andere kopzorgen dan tijdens de crisis, liet de koning doorschemeren. Hij noemde ,,de spanningen in de wereld die vaak uitmonden in oorlog en geweld”. Vooral de aanslagen in landen om ons heen voelen volgens de koning als een bedreiging. Terrorisme in Nice, Londen en Barcelona voelt heel dichtbij. Hij stelde dat de beste manier om terreur te bestrijden is om ,,vast te houden aan onze manier van leven”.

De koning erkende dat de troonrede weinig nieuws kon bevatten omdat er wordt onderhandeld over een nieuw kabinet. Hij prees ,,de constructieve opstelling van veel partijen in de Staten-Generaal”, aan wie mede te danken is dat ,,het fundament onder Nederland de afgelopen jaren sterker is geworden”.

Het demissionaire kabinet moet in zijn nadagen dus terughoudend zijn, maar trekt wel extra geld uit voor verpleeghuizen, basisschoolleerkrachten en veiligheid. De koning verzekerde ook dat het kabinet de Groningers die schade hebben geleden door de aardgaswinning niet vergeet.