Koning terug naar Paleis Noordeinde

Koning Willem-Alexander is op de weg terug naar Paleis Noordeinde. Na het voorlezen van de troonrede in de Ridderzaal in Den Haag stapten de koning en koningin Máxima weer in de Glazen Koets. Ook nu worden ze toegejuicht door duizenden enthousiaste mensen.

Prinses Beatrix stond ook bij het vertrek van het Binnenhof buiten bij het Mauritshuis te kijken hoe de koets, met daarin haar zoon en schoondochter, voorbijreed.

De burgemeesters van Rotterdam, Den Haag en Utrecht stonden op Prinsjesdag samen met de Amsterdamse locoburgemeester Kajsa Ollongren stil bij de ernstig zieke burgemeester Eberhard van der Laan. Vooraf was aangekondigd dat ze niet volgens traditie zouden zwaaien naar de koets met de koning en koningin, maar dat deden ze uiteindelijk toch op ingetogen wijze.

Op het paleis volgt later de traditionele balkonscène, waarbij de koninklijke familie naar het publiek zwaait.