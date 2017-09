‘Meeste mensen merken weinig in portemonnee’

Voor de meeste Nederlanders blijft de koopkracht volgend jaar zo goed al hetzelfde. Dat blijkt uit berekeningen die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gemaakt op basis van de Miljoenennota die op Prinsjesdag is gepresenteerd.

,,Als er in de persoonlijke situatie van mensen niets verandert, verandert er volgend jaar ook weinig in de portemonnee”, aldus het voorlichtingsinstituut. Voor de meeste mensen liggen het verschil in koopkracht met dit jaar tussen de min 0,5 en plus 0,5 procent.

Het Nibud vindt belangrijk dit te benadrukken, omdat de stemming over de koopkrachtontwikkeling behoorlijk positief is. ,,Consumenten kunnen hierdoor de indruk krijgen dat het in 2018 beter wordt. Maar ondanks de aantrekkende economie zullen de meeste huishoudens volgend jaar niet heel veel meer kunnen uitgeven dan dit jaar.”

Koopkrachtdalingen ziet het Nibud vooral bij mensen met een AOW-uitkering en een aanvullend pensioen hoger dan 15.000 euro per jaar. Ook mensen die met vervroegd pensioen zijn en nog geen AOW krijgen, gaan er op achteruit. Ouderen met alleen AOW of hooguit een klein pensioen, krijgen er wel een paar euro per maand bij.