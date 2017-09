Miljoenen voor terrorismebestrijding

Het demissionaire kabinet trekt miljoenen uit voor terrorismebestrijding. Er komt structureel extra geld voor de antiterreureenheid Dienst Speciale Interventies (DSI). Het gaat om 18 miljoen euro in 2018. Vanaf 2019 loopt dat bedrag structureel op tot 22 miljoen euro. Het geld wordt gebruikt om onder meer de paraatheid en snelle inzetbaarheid te vergroten.

Ook worden forse bedragen uitgetrokken voor de Passenger Information Unit (PIU). Hieraan moeten luchtvaartmaatschappijen voortaan hun reserverings- en check-in gegevens verstrekken. De informatie kan worden gebruikt bij de bestrijding van zware criminaliteit en terrorisme. De eenheid moet in 2018 operationeel zijn. Het gaat om 12,2 miljoen euro in 2018, oplopend tot 22,2 miljoen euro in 2020 en de jaren erna.

De Terroristenafdelingen (TA’s) waar verdachten en veroordeelden van terroristische misdrijven vastzitten, worden uitgebreid.