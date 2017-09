Nationale Politie benieuwd naar plannen

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie is benieuwd naar de plannen van het nieuwe kabinet. in een reactie op de troonrede zegt hij het in ieder geval positief te vinden dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor veiligheid.

,,Het helpt ons in de strijd tegen cybercrime en terrorisme, ontwikkelingen die steeds meer van ons als politie vragen”, zegt hij. ,,Nieuwe vormen van criminaliteit veranderen het politiewerk continu. Als korps willen we vernieuwend en innovatief inspelen op die veranderingen.”

Akerboom kijkt uit naar de plannen van het nieuwe kabinet. ,,Ik heb de informateur aandacht gevraagd voor de grote druk op politiemensen, voor ruimte voor vernieuwing, voor het flexibel kunnen inspelen op de veranderende samenleving en voor goede zorg voor politiemensen.”

Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de Rechtspraak stelt in zijn reactie dat het duidelijk is dat de uitdagingen op het gebied van rechtspraak liggen bij het nieuwe kabinet. ,,We kijken reikhalzend uit naar wat in het nieuwe regeerakkoord over de rechtspraak staat. Dan kunnen we zien of de plannen in lijn liggen met onze idee├źn. De rechters moeten bijvoorbeeld beter toegerust worden om hun belangrijke maatschappelijke taak uit te kunnen blijven voeren. Ook moet er wetgeving komen die de rechter de ruimte geeft om te kunnen experimenteren met eenvoudige procedures, die het makkelijker maken partijen bij elkaar te brengen.”