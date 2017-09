NCTV weet van berichten over verdachte Londen

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is op de hoogte van berichten dat een van de twee terreurverdachten van de bomaanslag afgelopen vrijdag in de Londense metro onlangs nog in Brabant was. Dat zei een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie maandagavond.

Meerdere media berichten maandagavond over de tweets van Jenan Moussa, Midden-Oostenjournalist, dat ze familie van de jongen heeft gesproken, onder wie zijn broer. Deze mensen wonen in de provincie Noord-Brabant. Volgens haar zei de broer tegen haar: ,,Ik ben geschokt door zijn arrestatie. Hij is ambitieus, houdt van het Verenigd Koninkrijk en studeert voor journalist.” Zij citeert hem verder: ,,Ik kan niet geloven dat hij iets met terrorisme heeft te maken.”

De woordvoerder van het ministerie zegt op dit moment inhoudelijk verder geen mededelingen te kunnen doen. ,,Het onderzoek naar de aanslag is nog volop bezig in het VK.”