Nieuw platform zorgt dat je sneller in je favoriete buurt woont

Met de huidige explosieve huizenmarkt waarbij de prijzen de pan uit rijzen en er steeds minder huizen te koop staan, komt website Hoodhunt met een creatieve oplossing: ze draaien de woningmarkt om. Op het online platform staat de wens van de huizenkoper centraal en is het mogelijk direct contact te leggen met huiseigenaren. Het vinden van een woning in je favoriete buurt is nu makkelijker dan ooit!

Al jaren op zoek naar dat droomhuis in je favoriete buurt? Voor veel mensen is dit de realiteit. Via het nieuwe platform Hoodhunt kun je je woonwens persoonlijk kenbaar maken in de buurt waar jij graag wilt wonen. Vervolgens wordt er zonder tussenkomst van anderen contact gelegd met huiseigenaren die aan jou willen verkopen. De site is dus gericht op het directe contact tussen woningzoekenden en woningeigenaren, maar geïnteresseerden mogen altijd een makelaar inschakelen als ze dat graag willen.

Mens staat centraal op woningmarkt

Initiatiefnemer Erwin de Wekker wil met Hoodhunt een bijdrage leveren om de stagnerende markt vlot te trekken en transparanter te maken. Door het directe contact hoeven de prijzen niet langer exorbitant te stijgen. Dat de woningmarkt stagneert, blijkt wel uit onderzoek van het NVM: 68 procent van de Nederlandse woningbezitters heeft verhuisplannen en dertig procent wil graag binnen twee jaar verhuizen. Toch wisselt jaarlijks slechts vijf procent van de huizen van eigenaar. Mensen willen vaak wel verkopen, maar hebben geen zin en tijd in al het gedoe eromheen, aldus de Wekker.

Hoodhunt werkt eenvoudig. Mensen die op zoek zijn naar een nieuw huis kunnen op een digitale kaart aangeven in welke buurt ze willen wonen, hoeveel kamers ze willen en in welke prijsklasse ze zoeken. Woningeigenaren uit die buurt zien wie er interesse heeft en kunnen direct contact opnemen, zonder tussenkomst van makelaars en andere tussenpersonen. Vraag en aanbod komt eenvoudig samen en extra woningen komen vrij waardoor de doorstroom op de woningmarkt verbetert. De Wekker wil met het platform de menselijke maat terugbrengen op een woningmarkt die sterk verzakelijkt is.