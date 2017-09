‘Nu te gevaarlijk om er op uit te gaan’

Op Sint-Maarten worden voorbereidingen getroffen in verband met de langstrekkende orkaan Maria. Tientallen Nederlandse leden van het Urban Search And Rescue (USAR)-team hebben dinsdagmiddag (lokale tijd) op Sint-Maarten een veilig onderdak gevonden in de brandweerkazerne en een naastgelegen school.

De orkaan is er inmiddels een van de vijfde categorie, maar op Sint-Maarten en de eilanden van Caribisch Nederland zal waarschijnlijk geen sprake zijn van orkaankracht. Evengoed trekt de wind ook daar aan en regent het af en aan hard. ,,Het is te gevaarlijk om er op uit te gaan. Zodra het veilig is, gaan we met politie, brandweer en politie kijken waar we op moeten inzetten voor de hulpverlening. Dat kan echter pas als het veilig is qua stormkracht”, aldus Thomas Aling, woordvoerder van het team ter plekke.

Het USAR-team zit al bijna een week op het eiland. Mensen zoeken en redden na rampen is het bekendste specialisme van het team, maar in dit geval wordt het vooral ingezet voor noodhulp na de verwoestende orkaan Irma.

In de ploeg zitten onder meer brandweermensen, verpleegkundigen, artsen en bouwkundigen. In totaal zijn 59 leden van het team uitgezonden naar het Caribische eiland. Woensdag gaan er nog vier.

De eerste prioriteit is het ziekenhuis en de scholen op het eiland weer volledig te laten functioneren.