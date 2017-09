Oxfam Novib teleurgesteld

,,Terwijl de internationale problemen groeien en ook ons steeds meer raken, reserveert het demissionaire kabinet een historisch laag bedrag voor ontwikkelingssamenwerking”, stelt algemeen directeur Farah Karimi van hulporganisatie Oxfam Novib in een reactie op de troonrede. VluchtelingenWerk Nederland vindt dat Nederland een actieve bijdrage blijven leveren aan de internationale bescherming van vluchtelingen en het mogelijk maken dat zij op een veilige manier toegang krijgen tot Europa om hier die bescherming te vinden

,,Dit kabinet gaat sto├»cijns door met eerder geplande bezuinigingen, terwijl investeringen om armoede en ongelijkheid tegen te gaan meer dan ooit nodig zijn”, stelt Karimi. ,,Als deze trend doorzet dan zakt het budget van 0,6 in 2017 naar 0,48 in 2022. Het is urgent dat in het nieuwe regeerakkoord deze trend wordt gekeerd.”

,,Op de drempel van een nieuwe kabinetsperiode is het goed dat in de troonrede sprake is van investeren in integratie”, stelt VluchtelingenWerk Nederland. ,,Daarbij is het van groot belang dat vluchtelingen zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen en meer vluchtelingen een baan krijgen. Dit vergt een nauwe samenwerking tussen overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties.”