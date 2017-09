Patiëntenfederatie tegen hoger eigen risico

,,Wij blijven erbij dat een verhoging van het eigen risico in de zorg naar 400 euro maatschappelijk onverantwoord is.” Dat zegt Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland in een reactie op de troonrede.

,,We wisten dat het eraan zat te komen, maar ik had gehoopt dat het kabinet na alle protesten uit de bevolking er toch van zou afzien. Het is jammer dat dit doorgaat. Hier maak je niemand blij mee.” Veldman wijst er op dat verzekerden ook al een hogere premie voor de zorgverzekering gaan betalen.

André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland: ,,Het beheersen van de zorgkosten wordt één van de grote uitdagingen voor het nieuwe kabinet. De stijging van het eigen risico en de zorgpremie laten zien dat Nederland ook volgend jaar meer geld investeert in de gezondheidszorg. Ook in 2018 stijgen de kosten voor de zorg.” ,,Ook in de nieuwe kabinetsperiode zetten zorgverzekeraars zich graag in om samen met het kabinet en andere betrokken partijen de kostenstijging te beperken.”