PvdA viert geld voor leraren

De PvdA is tevreden dat de nieuwe begroting een extraatje voor leraren in het basisonderwijs bevat en dat ,,ouderen en mensen met een uitkering erop vooruit gaan”. Allerlei andere wensen kreeg de regeringspartij niet voor elkaar omdat het demissionaire kabinet nu eenmaal zijn meerderheid in de Tweede Kamer kwijt is, zei PvdA-leider Lodewijk Asscher na ontvangst van de Miljoenennota.

Asscher, die als vicepremier een stem had in de troonrede, hoorde de koning eerder op de dag waarschuwen dat nog niet iedereen merkt dat de economie is opgebloeid. Dat is de PvdA-voorman uit het hart gegrepen. Hij wijst erop dat het kabinet 425 miljoen euro extra heeft uitgetrokken om tegenvallers voor ouderen en lagere inkomens weg te poetsen.

Het was wel ,,een beetje een ingewikkelde Prinsjesdag”, vond Asscher. Allerhande vraagstukken blijven liggen omdat het scheidende kabinet van VVD en PvdA het draagvlak mist om door te regeren en een opvolger nog altijd op zich laat wachten.