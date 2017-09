PVV: geef miljarden euro’s terug

De PVV wil dat de regering geld teruggeeft aan burgers. De partij laat in een reactie op de Miljoenennota weten dat er in 2017 een overschot van 4 miljard euro is en zelfs 6 miljard in 2018. Volgens de PVV moet dat geld terug, na jaren van belastingverhogingen en ,,botte bezuinigingen”.

PVV-leider Geert Wilders: ,,Het is schandalig. Rutte geeft slechts kruimels terug aan de Nederlander. De PVV wil dat het overschot van 10 miljard wordt teruggeven. Tot de laatste cent. Het is geld van de burger, niet van Rutte.”