Raad van State waarschuwt voor dure zorg

Het bedrag dat de overheid aan zorg uitgeeft, stijgt zo snel dat het andere uitgaven dreigt te verdringen. De Raad van State schrijft dat dinsdag in zijn advies op de Miljoenennota voor volgend jaar. ,,Zonder verder ingrijpen zal de groei van de zorguitgaven (4,1 procent per jaar) de komende jaren veel hoger zijn dan de voorziene economische groei”, waarschuwt het adviesorgaan. Dat heeft onder meer gevolgen voor de koopkracht. Het blijft daarom noodzakelijk de groei van de zorguitgaven goed in de gaten te houden ,,en zo mogelijk te begrenzen.”

De Raad van State wijst er verder op dat het kabinet de werkenden ,,dubbel raakt” door extra geld beschikbaar te stellen voor de koopkracht van ouderen. Werkenden betalen namelijk voor de reparatie, waardoor hun eigen koopkracht lager uitvalt. Volgens de Miljoenennota trekt het kabinet volgend jaar 425 miljoen uit om de inkomenspositie van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden te verbeteren.