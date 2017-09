Ruim 350 miljoen voor inlichtingendiensten

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD krijgen in 2018 fors meer geld. Dat blijkt uit de begrotingen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Defensie. De diensten hebben de afgelopen jaren in verband met aanslagen en toenemende dreigingen al extra geld gekregen. Samen krijgen ze volgend jaar ruim 352 miljoen euro terwijl dit een kleine 317 miljoen was.

De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) krijgt er zo’n 21 miljoen euro bij. De organisatie gaat van 228,4 miljoen euro naar 249,2 miljoen. Dat er meer geld zou komen was bekend, maar 7,5 miljoen euro extra voor cyberveiligheid was nog niet bekend.

De begroting van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) bedraagt volgend jaar ruim 103 miljoen euro. Dat is bijna 15 miljoen meer dan dit jaar en ruim 31 miljoen meer dan in 2016. Dat is exclusief geheime uitgaven.

Beide diensten werken nauw samen. Zo werken ze in de gezamenlijke eenheid Unit Contraproliferatie aan het tegengaan van de verspreiding van massavernietigingswapens en onderzoeken ze heimelijke programma’s voor dat soort wapens in risicolanden zoals Iran.

De MIVD in Den Haag richt zich vooral op vredesoperaties en internationaal terrorisme. De AIVD in Zoetermeer concentreert zich op binnenlandse dreigingen. Over een aantal jaren krijgen ze gezamenlijke huisvesting op de Frederikkazerne in Den Haag. Dat staat gepland voor 2022.