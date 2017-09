Rutte: mooie en passende Troonrede

Premier Mark Rutte spreekt over een mooie en passende Troonrede voor deze Prinsjesdag, gezien de demissionaire status van het kabinet. Hij noemt het ook goed dat de koning nadrukkelijk Sint-Maarten heeft genoemd. De verwoesting door orkaan Irma heeft ons allemaal aangegrepen, aldus Rutte.

,,We kunnen daarnaast vaststellen dat Nederland aan het einde van deze kabinetsperiode er weer sterk voor staat. Een enorm contrast met de economische situatie van toen wij aantraden”, aldus Rutte verder in zijn eerste reactie.

Hij benadrukt dat het demissionair kabinet terughoudend is geweest bij het opstellen van de begroting. Het kabinet heeft ervoor gezorgd dat het overgrote deel van de Nederlanders in 2018 hun koopkracht behoudt of een klein plusje heeft.

Maar nog niet iedereen merkt dat het beter gaat. Het kabinet neemt daarom ook maatregelen om de koopkracht voor met name gepensioneerden en sociale minima op peil te houden. Daarnaast investeren we in veiligheid, de verpleeghuiszorg en de lerarensalarissen.

Rutte zegt verder dat de politiek niet alles kan regelen. ,,Wij moeten zorgen dat alle groepen zo veel mogelijk profiteren”, maar er ligt volgens hem ook verantwoordelijkheid bij werkgevers en werknemers. Nu het beter gaat dat ook in de loonstijging voelbaar wordt dat Nederland er beter voorstaat, aldus Rutte.