SGP: blijf zuinig met overheidsgeld

Ook nu het beter gaat met de Nederlandse economie, moet de overheid zuinig zijn op de schatkist. Dat zegt de SGP in een reactie op de Miljoenennota. ,,Het zou van goed rentmeesterschap getuigen het extra geld niet allemaal uit te geven”, stellen de gereformeerden.

De SGP constateert dat het demissionaire kabinet terughoudend is geweest in de geplande uitgaven voor 2018, maar vreest dat het volgende kabinet het niet zal kunnen laten cadeautjes uit te delen. Het volgende kabinet moet wel iets doen aan het verschil in inkomen tussen een- en tweeverdieners.

Waar wel per se meer naartoe moet is de krijgsmacht. Daar is vooralsnog geen extra geld voor uitgetrokken, hoewel het waarschijnlijk is dat de volgende regering dat alsnog zal doen. ,,De internationale situatie is van dien aard, dat de gevaarlijke tekorten bij Defensie heel snel moeten worden weggewerkt.”